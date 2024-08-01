Стало известно о «прохладных» отношениях между Камалой Харрис и Зеленским

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Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.

Об этом говорится в материале газеты Time.

Автор статьи Саймон Шустер рассказывает о встрече Харрис и Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Оба собеседника тогда согласились, что нападение России с большой вероятностью произойдет в ближайшее время.

Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это заставит Владимира Путина пересмотреть свое решение о вторжении, а также предоставить Украине все необходимое оружие – в частности зенитные системы, истребители и артиллерию.

По словам присутствующих украинских чиновников, Харрис отвергла оба предложения.

Как пояснил собеседник Time в Белом доме, США считали угрозу санкций более эффективным средством сдерживания, чем их введение, а предоставление Украине оружия могло бы укрепить убеждение Путина в том, что Украина является «государством-клиентом НАТО».