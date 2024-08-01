Спецпредставитель президента Азербайджана провел важные переговоры в США

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Представитель президента Азербайджана по особым поручениям, Эльчин Амирбеков, в рамках своего визита в США провел встречи с американскими официальными лицами, обсудив мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также отношения Баку и Вашингтона.

Об этом сообщают посольство Азербайджана в США и постоянное представительство Азербайджана при ООН.

«В ходе рабочего визита Эльчина Амирбекова состоялись конструктивные встречи с представителями Белого дома, Госдепартамента и Конгресса США, где обсуждались двусторонние отношения, мирный процесс и последние события в регионе», – сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

Кроме того, азербайджанский дипломат встретился с представителями известных мозговых центров на круглом столе, организованном Институтом мира США. В ходе мероприятия обсуждались отношения между Азербайджаном и США, состояние и перспективы мирного процесса, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Постоянное представительство Азербайджана при ООН отметило, что Эльчин Амирбеков также встретился с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, обсудив мирный процесс и текущие события в регионе.