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Новый ноутбук Lenovo может работать автономно до 29 часов (фото)

Новый ноутбук Lenovo может работать автономно до 29 часов (фото)

Китайская корпорация Lenovo представила ноутбук с рекордным временем автономной работы. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

Устройство ThinkPad T14s ориентировано на офисную работу. В компании заявили, что выпущенный девайс имеет аккумулятор емкостью 58 ватт-час и способен работать на одной зарядке до 29 часов. По словам представителей Lenovo, такой гаджет можно использовать в поездках, где нет доступа к розетке.

Аппарат оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами Oryon CPU, чип построен на архитектуре ARM. Компьютер имеет 32 гигабайта оперативной памяти формата LPDDR5x и 1 терабайт встроенной памяти на SSD.

ThinkPad T14s также получил 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800×1800 пикселей, несколько портов USB, поддержку Wi-Fi 7, веб-камеру с системой распознавания лиц. Толщина ноутбука составляет 16,9 миллиметра, вес — 1,24 килограмма.

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