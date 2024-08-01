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Харрис и Трамп обменялись колкостями

Харрис и Трамп обменялись колкостями

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис вызвала на дебаты своего главного оппонента в президентской гонке, республиканца Дональда Трампа. Об этом она заявила во время митинга в Атланте.

«Дональд! Я надеюсь, что ты не передумаешь встречаться со мной на сцене дебатов. Если тебе есть что сказать, скажи мне это в лицо!» — обратилась Харрис к Трампу.

В свою очередь, ответ от экс-главы Белого Дома не заставил себя долго ждать. Как считает Трамп, «сумасшедшей» Харрис, которая признана худшим вице-президентом в истории США, нужен был концерт в Атланте и ничего более, поскольку через пять минут её выступления люди попросту начали расходиться.

«Мне не нужны концерты и артисты, мне нужно просто сделать Америку великой!» — подчеркнул Трамп в соцсети Х.

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