Марков: Ответ Ирана будет демонстративным, но несущественным

Убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании сразу после его участия в церемонии вступления в должность нового президента Ирана – это намеренное оскорбление Ирана со стороны Израиля.
Об этом российский политолог Сергей Марков написал в своем тг-канале.
«Это даже провоцирование Ирана. Именно поэтому наиболее вероятно, что ответ Ирана будет таким же демонстративным, но несущественным. Иран не хочет большой войны с Израилем. Поэтому он скорее будет уклоняться от войны, но наносить удары руками своих прокси», – добавил он.