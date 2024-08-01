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Марков: Ответ Ирана будет демонстративным, но несущественным

Марков: Ответ Ирана будет демонстративным, но несущественным

Убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании сразу после его участия в церемонии вступления в должность нового президента Ирана – это намеренное оскорбление Ирана со стороны Израиля.

Об этом российский политолог Сергей Марков написал в своем тг-канале.

«Это даже провоцирование Ирана. Именно поэтому наиболее вероятно, что ответ Ирана будет таким же демонстративным, но несущественным. Иран не хочет большой войны с Израилем. Поэтому он скорее будет уклоняться от войны, но наносить удары руками своих прокси», – добавил он.

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