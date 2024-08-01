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В Украине заявили о превосходстве беспилотников над артиллерией

В Украине заявили о превосходстве беспилотников над артиллерией

Беспилотники на фронте превосходят по эффективности традиционные виды оружия. Это касается и артиллерии.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Соответствующее заявление сделал заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко во время хакатона от Brave1 Precision. Он отметил, что за последние почти три года на фронте произошли существенные технологические сдвиги. ВСУ нуждаются в постоянном улучшении беспилотных систем – машинное видение, элементы искусственного интеллекта, рои беспилотников и современные средства РЭБ.

Командующий Силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский подчеркнул, что беспилотники работают в небе, воде и на суше. Он добавил, что у ВСУ есть большой опыт в работе с дронами в воздухе, которые работают на тактической глубине (до 20 км). У Украины более 165 только воздушных средств.

«Пока общаемся с производителями, определяем направления по совершенствованию этой глубины. И призываем производителей присоединиться к нам, посетить наши полигоны и вместе совершенствовать необходимое для ВС Украины оружие и средства», – сказал Сухаревский.

По словам заместителя главка ВСУ Лебеденко, беспилотные системы на поле боя «уже превосходят по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию».

Соответственно, приоритетные направления для ВСУ и производителей оружия – также технологичны. Это перехватчики, системы коррекции огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины (более 100 км).

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