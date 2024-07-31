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«Спорт-экспресс»: «Карабах» находится в другой весовой категории

«Спорт-экспресс»: «Карабах» находится в другой весовой категории

Российский «Спорт-экспресс» прокомментировали победу агдамского «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА над гибралтарским «Линкольном» в Баку со счетом 5:0.

«Конечно, Гурбан Гурбанов хвалил соперника, отмечая прогресс «Линкольна» после сенсационного попадания в групповой этап Лиги конференций. Но все же «Карабах» находится в другой весовой категории, и, как год назад, он поставил точку на выступлениях представителя Гибралтара в главном еврокубке.

В новом двухраундовом противостоянии главной движущей силой азербайджанской команды стал Жунинью. Бразилец открыл счет неделю назад, а сейчас еще до перерыва успех оформить хет-трик. Причем из трех голов больше запомнилось банальное замыкание прострела, так как ему предшествовала красивая комбинация с пасом пяткой. Плюс в начале второго тайма Жунинью еще и ассистировал Бензия», – отметило издание.

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