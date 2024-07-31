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15 августа Махмуд Аббас выступит на экстренном заседании парламента Турции |
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15 августа Махмуд Аббас выступит на экстренном заседании парламента Турции

15 августа Махмуд Аббас выступит на экстренном заседании парламента Турции

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш созывает его 15 августа на экстренное заседание. На нем выступит палестинский лидер Махмуд Аббас, говорится в распоряжении главы турецкого законодательного собрания.

«Созываю 15 августа заседание Великого национального собрания Турции, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку палестинского народа и его дела, а также обеспечить, чтобы голос угнетенного палестинского народа был услышан всем миром. На заседании выступит глава Палестины Махмуд Аббас», – отметил Куртулмуш.

Департамент коммуникаций президента Турции ранее сообщил, что Аббас посетит Анкару 14-15 августа.

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