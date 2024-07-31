15 августа Махмуд Аббас выступит на экстренном заседании парламента Турции

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш созывает его 15 августа на экстренное заседание. На нем выступит палестинский лидер Махмуд Аббас, говорится в распоряжении главы турецкого законодательного собрания.
«Созываю 15 августа заседание Великого национального собрания Турции, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку палестинского народа и его дела, а также обеспечить, чтобы голос угнетенного палестинского народа был услышан всем миром. На заседании выступит глава Палестины Махмуд Аббас», – отметил Куртулмуш.
Департамент коммуникаций президента Турции ранее сообщил, что Аббас посетит Анкару 14-15 августа.