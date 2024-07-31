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Харрис заподозрили в неискренности по отношению к Украине

Харрис заподозрили в неискренности по отношению к Украине

Вице-президент США Камала Харрис имеет проблемы в отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским, что проявилось в «неискреннем сочувствии» в ходе ее визита в Киев. Об этом сообщает газета Time со ссылкой на источники.

«На своих встречах с украинскими официальными лицами в последние годы она действительно проявляла сочувствие их бедственному положению (…) «но я бы назвал это формальным сочувствием, следуя протоколу»», — приводит издание слова одного из источников.

В частности, противоречия двух политиков начались после Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года. Еще до начала конфликта в Украине Харрис передала Зеленскому позицию, согласно которой США не будут передавать современные вооружения. Это вызвало недовольство президента Украины, что позднее задало сдержанный тон в общении.

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