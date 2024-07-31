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Панахов высоко оценил интерес наблюдателей к выборам в Азербайджане (фото)

Панахов высоко оценил интерес наблюдателей к выборам в Азербайджане (фото)

31 июля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с руководителем наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Дитмиром Бушати в связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Об этом говорится в сообщении ЦИК Азербайджана.

Подчеркнув важную роль института наблюдателей в подготовке и проведении выборов в условиях широкой гласности и прозрачности, М.Панахов высоко оценил большой интерес международных наблюдателей к проводимым в Азербайджане выборам. Он также отметил, что возглавляемая им структура открыта для сотрудничества с международными организациями, процессы в ЦИК и нижестоящих избирательных комиссиях осуществляются прозрачно для наблюдателей и всех заинтересованных субъектов.

Поблагодарив за теплый прием и встречу, Д.Бушати отметил, что будет тесно сотрудничать с ЦИК во время миссии в Азербайджане. Глава наблюдательной миссии также попросил председателя ЦИК проинформировать о ходе подготовки к выборам в Милли Меджлис.

M.Панахов подробно проинформировал о масштабных проектах, реализуемых и предназначенных для участников выборов с разным статусом, включая избирателей и членов нижестоящих избирательных комиссий, о продолжающемся процессе уточнения списков избирателей, выдвижения и регистрации кандидатов. Он отметил, что после состоявшихся президентских выборов, выборы в Милли Меджлис также впервые пройдут на всех суверенных территориях Азербайджана. Для обеспечения конституционных прав граждан количество постоянных избирательных участков в освобожденных после тридцатилетней оккупации регионах было увеличено и доведено до 34.

Председатель ЦИК вновь пригласил членов наблюдательной миссии в любое время непосредственно проводить наблюдения за деятельностью комиссии и осуществляемыми процессами, отметив, что для этого созданы все возможности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в связи с выборами в Милли Меджлис.

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