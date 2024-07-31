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В Баку не ограничивали проведение свадеб во время COP29

В Баку не ограничивали проведение свадеб во время COP29

Информация о переносе свадеб во дворцах торжеств Баку в связи с проведением в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не имеет оснований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанской операционной компании COP29.

Было отмечено, что в последние дни в медиапространстве публикуются статьи различного содержания о приостановке деятельности дворцов торжеств в связи с планируемой в ноябре в Баку конференцией COP29, а также переносе свадеб в столице в течение упомянутого времени.

«Опубликованные новости не соответствуют действительности. Сообщаем, что профильные органы не давали каких-либо указаний о применении ограничений на проведение свадебных церемоний во дворцах торжеств в связи с конференцией COP29. Призываем общественность ориентироваться на новости, ссылающиеся на официальные источники», – заявили в компании.

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