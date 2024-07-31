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Ожидается обмен заключенными между Россией, Германией, США и Беларусью

Ожидается обмен заключенными между Россией, Германией, США и Беларусью

Обмен заключенными между РФ, США, Германией и Беларусью состоится в ближайшие часы, сообщает словенский телеканал N1

По данным телеканала, Словения поучаствует в масштабном обмене заключенными между РФ, Беларусью, США и Германией и некоторыми другими странами.

Среди участников обмена есть гражданин Германии Рико Кригер, которого приговорили в Беларуси к смертной казни и которого накануне помиловал Лукашенко. Его должны поменяться на Вадима Красикова – предполагаемого сотрудника ФСБ, осужденного в Германии за убийство полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как утверждают журналисты, участниками обмена будут осужденные в Словении за шпионаж Анна и Артем Дульцевы, о задержании которых стало известно в январе 2023 года.

Возможно, что в США вернется корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России на 16 лет.

Ранее стало известно, что из базы данных тюрем США пропала информация о четырех российских заключенных, которые ждут приговора или отбывают там сроки.

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