The Atlantic: Пезешкиан должен сделать выбор: смерть Израилю или реформы в Иране

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62-летний глава Политбюро Хамас Исмаил Хания, привыкший к безопасному общению с высокопоставленными лицами в Катаре и Турции, по-видимому, не ожидал столь наглого покушения на свою жизнь в иранской столице, где он находился несколько дней, чтобы присутствовать на инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Об этом говорится в публикации The Atlantic.

«Он был убит до того, как ордер на его арест, который прокуроры Международного уголовного суда запросили для него, мог быть выдан (суд также запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху).

Новый президент-реформатор и более широкий иранский истеблишмент только что получили суровое напоминание о том, что их заявленная программа – улучшение связей с регионом и Западом при одновременном ведении войны против Израиля – основана на противоречии. Возможно, им придется выбрать что-то одно», – делает вывод издание.