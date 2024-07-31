The Atlantic: Пезешкиан должен сделать выбор: смерть Израилю или реформы в Иране |
Первые F-16 прилетели в Украину (фото) |
Израиль уничтожил 12 родственников Хании |
Иран пригрозил Израилю спецоперацией в ответ на ликвидацию Хании |
Минобороны сообщило о трагической гибели четырёх военных в Лачине |
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране |
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении |
Первое заявление президента Ирана в связи с ликвидацией Хании |
Китай осудил убийство лидера ХАМАС |
Главное Политика

Байрамов отметил важность совместных с ООН гумпроектов (фото)

Байрамов отметил важность совместных с ООН гумпроектов (фото)

31 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бика Луму.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Верховным комиссариатом ООН по беженцам, а также по текущей ситуации в регионе.

Джейхун Байрамов отметил важность совместных проектов с ООН по ликвидации гуманитарных последствий бывшего армяно-азербайджанского конфликта, улучшению условий жизни наших граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении против Азербайджана. Было отмечено, что программа «Большое возвращение», направленная на обеспечение достойного возвращения наших граждан на освобожденные от оккупации территории, является одним из главных приоритетов для страны, предоставлена информация о проделанной в этой области работе.

Министр также проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), были рассмотрены возможности сотрудничества в ее рамках.

Представитель ООН отметил, что за последние 30 лет для азербайджанских вынужденных переселенцев были реализованы многочисленные проекты, а также, что представляемая им структура готова оказать поддержку по обеспечению их возвращения в родные края и проведению совместных с Агентством Азербайджана по разминированию просветительских работ в области гуманитарного разминирования.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов отметил важность совместных с ООН гумпроектов (фото)
Политика

Байрамов отметил важность совместных с ООН гумпроектов (фото)

2024/07/31, 20:28
БИГ требует от Франции прислушаться к требованиям колоний
Политика

БИГ требует от Франции прислушаться к требованиям колоний

2024/07/31, 19:46
С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу наблюдательная миссия ОБСЕ
Политика

С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу наблюдательная миссия ОБСЕ

2024/07/31, 17:40
Глава МИД Азербайджана принял руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ
Политика

Глава МИД Азербайджана принял руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ

2024/07/31, 17:31
МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС
Политика

МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

2024/07/31, 16:44
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении
Политика

Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении

2024/07/31, 12:18
Кобахидзе обвинил О'Брайена в шантаже
Политика

Кобахидзе обвинил О’Брайена в шантаже

2024/07/31, 12:03
Али Асадов встретился с Пезешкианом (фото)
Политика

Али Асадов встретился с Пезешкианом (фото)

2024/07/31, 10:37
Турция осудила убийство Хании: "Правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира"
Политика

Турция осудила убийство Хании: «Правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира»

2024/07/31, 09:28