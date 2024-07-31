Байрамов отметил важность совместных с ООН гумпроектов (фото)

73 Просмотров

31 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бика Луму.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Верховным комиссариатом ООН по беженцам, а также по текущей ситуации в регионе.

Джейхун Байрамов отметил важность совместных проектов с ООН по ликвидации гуманитарных последствий бывшего армяно-азербайджанского конфликта, улучшению условий жизни наших граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении против Азербайджана. Было отмечено, что программа «Большое возвращение», направленная на обеспечение достойного возвращения наших граждан на освобожденные от оккупации территории, является одним из главных приоритетов для страны, предоставлена информация о проделанной в этой области работе.

Министр также проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), были рассмотрены возможности сотрудничества в ее рамках.

Представитель ООН отметил, что за последние 30 лет для азербайджанских вынужденных переселенцев были реализованы многочисленные проекты, а также, что представляемая им структура готова оказать поддержку по обеспечению их возвращения в родные края и проведению совместных с Агентством Азербайджана по разминированию просветительских работ в области гуманитарного разминирования.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.