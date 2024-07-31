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Грузия и Россия выслали в Азербайджан подлежащих экстрадиции лиц

Грузия и Россия выслали в Азербайджан подлежащих экстрадиции лиц

Находящиеся в международном розыске лица экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что ходатайство Генпрокуратуры России о привлечении к уголовной ответственности гражданина РФ Асметова Эльдара Наиль оглу было удовлетворено Генпрокуратурой Азербайджанской Республики. Объявленный в межгосударственный розыск по обвинению в краже Асметов был задержан и передан России.

Также на основании ходатайства Генпрокуратуры АР Генпрокуратурой Грузии принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Маликова Асифа Александр оглу, а Генпрокуротурой России – Гусейнова Рагифа Гусейнгулу оглу и Шихаева Руслана Назим оглу.

Асиф Меликов и Руслан Шихаев обвиняются в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а Рагиф Гусейнов – в незаконном приобретения наркотических средств в крупном размере в целях сбыта.

Все трое в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста были доставлены в Азербайджан.

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