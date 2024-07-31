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Украина не будет отменять санкции против «Лукойла»

Лого Лукойл

Украина не намерена отменять санкции против российской компании «Лукойл». Введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в последние недели он имел ряд разговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были об энергетической безопасности стран.

«Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что Россия и энергетическая безопасность – не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует. ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Большинство – перестраивает», – отметил премьер.

Он добавил, что Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, и, безусловно, выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Есть полное понимание Брюсселя в этом вопросе», – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, «от которого мы не ожидаем шантажа или угроз». Ведь «угрожать защищаемой от агрессора Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли – это сомнительный путь».

Также Шмыгаль и Фицо договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат «конструктивный, прагматический диалог».

«Спасибо моему коллеге, господину Фицо, за важные конструктивные разговоры. Уверен, мы найдем взаимовыгодные решения для Украины, для Словакии, для Европы», – подчеркнул украинский премьер.

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Лого Лукойл
Экономика

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