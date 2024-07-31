США свернули оказание помощи Грузии из-за закона об иноагентах

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Администрация Соединенных Штатов приняла решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«23 мая после антидемократических действий грузинского правительства я объявил о проведении всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. В результате этого обзора Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более $95 млн, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии», – отметил Блинкен.