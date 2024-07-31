С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу наблюдательная миссия ОБСЕ

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С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ). Об этом в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами Дитмир Бушати.

Бушати отметил, что в связи с началам работы наблюдательной миссии будет проведена пресс-конференция. Он также проинформировал Дж.Байрамова о работах, которые предстоит проделать миссии в последующие 6 недель.