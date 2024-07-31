Глава МИД Азербайджана принял руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ

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31 июля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Дитмира Бушати. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным выборам в Милли Меджлис 1 сентября текущего года и международные обязательства в этом направлении.

Глава миссии отметил, что 1 августа состоится пресс-конференция, посвященная началу работы миссии по наблюдению, и представил информацию о работе, которую будет выполнять миссия в течение следующих 6 недель.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.