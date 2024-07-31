Глава МИД Азербайджана принял руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ

31 июля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Дитмира Бушати. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным выборам в Милли Меджлис 1 сентября текущего года и международные обязательства в этом направлении.
Глава миссии отметил, что 1 августа состоится пресс-конференция, посвященная началу работы миссии по наблюдению, и представил информацию о работе, которую будет выполнять миссия в течение следующих 6 недель.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.