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В Украине создадут первую подземную ГЭС

В Украине создадут первую подземную ГЭС

Каневскую гидроаккумулирующую электростанцию построят под землей, чтобы сделать ее недосягаемой для российских ракетных ударов. Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По его подсчетам, с начала войны россияне атаковали станции «Укргидроэнерго» 120 раз.

«К сожалению, Россия достигает своей цели, потому что у нас недостаточно закрытое небо», – рассказал Сирота.

Чиновник отметил, что гидроэнергетика обеспечивает покрытие пиковых нагрузок энергопотребления, является мобильным аварийным резервом в энергосистеме и выполняет другие важные функции. В целом, доля гидрогенерации в энергосистеме Украины составляет около 10-11%.

По словам Сироты, учитывая важность и одновременно уязвимость энергетики, нужно учесть полученный опыт, чтобы максимально усилить украинскую энергосистему.

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