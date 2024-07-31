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Премьер Грузии Кобахидзе: Почему они не осудили визит Пашиняна?

Премьер Грузии Кобахидзе: Почему они не осудили визит Пашиняна?

Визит в Иран не является политическим заявлением и дистанцированием от Запада.  Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

На вопрос о том, является ли визит в Иран политическим заявлением и дистанцированием от Запада, Кохабидзе ответил, что это позорная спекуляция. Он подчеркнул важность Ирана в регионе, отметив, что на инаугурации президента Ирана присутствовали представители всех стран региона на высоком уровне, включая премьер-министров Азербайджана и Армении.

Кохабидзе также отметил, что правительство Армении заявляет о стремлении углубить отношения с Западом, и эти заявления поддерживаются Западом. Тем не менее, премьер-министр Армении присутствовал на инаугурации иранского президента, что не вызвало осуждения со стороны армянских СМИ. Кохабидзе указал на двойные стандарты и влияние, под которым находятся некоторые грузинские СМИ.

«Правительство Армении заявляет, что хочет углубить отношения с Западом, аналогичные заявления делаются, в том числе и с Запада, а премьер-министр Армении присутствовал на инаугурации иранского президента. Почему армянский «Ломджария» не осудил визит Пашиняна? Почему армянский «ТВ Пирвели» и армянская «Формула» (название грузинских телеканалов -прим. ред.) не вышли в эфир и не осудили визит Пашиняна? Я хочу вам сказать, что такие каналы есть и в Армении, но они не получили такого задания, какое получил «Ломджария». У вас своя собственная редакция, но вашей редакцией руководят ваши хозяева», – сказал он.

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