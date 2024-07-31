Иран пригрозил Израилю спецоперацией в ответ на ликвидацию Хании |
Минобороны сообщило о трагической гибели четырёх военных в Лачине |
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране |
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении |
Первое заявление президента Ирана в связи с ликвидацией Хании |
Китай осудил убийство лидера ХАМАС |
Иран опозорен убийством лидера ХАМАС Хании в Тегеране |
«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном |
Израиль нанес удар по Тегерану: убит глава политбюро ХАМАС Хания |
Главное Политика

МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

Министерство иностранных дел Ирана назвало Соединенные Штаты соучастниками ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения этого гнусного террористического акта и продолжения сионистским режимом оккупации и геноцида палестинцев», – говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

«Этот террористический акт – не только грубое нарушение принципов и норм международного права и Устава ООН, но и серьезная угроза международному миру и региональной безопасности», – отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу наблюдательная миссия ОБСЕ
Политика

С завтрашнего дня в Азербайджане начнет работу наблюдательная миссия ОБСЕ

2024/07/31, 17:40
Глава МИД Азербайджана принял руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ
Политика

Глава МИД Азербайджана принял руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ БДИПЧ

2024/07/31, 17:31
МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС
Политика

МИД Ирана назвал США соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС

2024/07/31, 16:44
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении
Политика

Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении

2024/07/31, 12:18
Кобахидзе обвинил О'Брайена в шантаже
Политика

Кобахидзе обвинил О’Брайена в шантаже

2024/07/31, 12:03
Али Асадов встретился с Пезешкианом (фото)
Политика

Али Асадов встретился с Пезешкианом (фото)

2024/07/31, 10:37
Турция осудила убийство Хании: "Правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира"
Политика

Турция осудила убийство Хании: «Правительство Нетаньяху не намерено добиваться мира»

2024/07/31, 09:28
«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном
Политика

«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном

2024/07/31, 09:02
США не скрывают негативного отношения к стремлению Турции в ШОС
Политика

США не скрывают негативного отношения к стремлению Турции в ШОС

2024/07/31, 00:58