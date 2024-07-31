Guardian: убийство Хании – крупный подарок для Нетаньяху

Убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране можно считать большим подарком премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который не пользуется популярностью у населения своей страны.
Такое мнение выразила британская газета The Guardian.
По ее оценкам, ликвидация Хании «повысит моральный дух Израиля, станет подарком непопулярному Нетаньяху, а также нанесет мощный удар по ХАМАС». Газета подчеркивает, что боевые действия в Газе продолжаются уже более 9 месяцев, но вплоть до этого времени «Израилю не удавалось устранить высшее руководство ХАМАС». Лидер ХАМАС Яхья Синвар «до сих пор находится в Газе», отмечает The Guardian.
Кроме того, неизвестно, стал ли успешным авиаудар Израиля, нанесенный 13 июня по одному из районов сектора, где, предположительно, скрывался военный лидер движения Мухаммед ад-Дейф.