Апелляционный суд отказал Илькину Сулейманову

79 Просмотров

Состоялся судебный процесс по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой.

Сегодня на процессе под председательством судьи Рафига Джафарова в Апелляционном суде Гянджи сначала выступили адвокаты Илькина Сулейманова.

Адвокаты просили суд оправдать Илькина Сулейманова.

Затем выступил Илькин Сулейманов. Илькин Сулейманов в своем выступлении подчеркнул свою невиновность и попросил оправдания. Затем было зачитано решение, согласно которому приговор Гянджинского суда по тяжким преступлениям оставлен в силе.

Отметим, Илькин Сулейманов приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы.