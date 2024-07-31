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Главное Общество

Апелляционный суд отказал Илькину Сулейманову

Апелляционный суд отказал Илькину Сулейманову

Состоялся судебный процесс по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой.

Сегодня на процессе под председательством судьи Рафига Джафарова в Апелляционном суде Гянджи сначала выступили адвокаты Илькина Сулейманова.

Адвокаты просили суд оправдать Илькина Сулейманова.

Затем выступил Илькин Сулейманов. Илькин Сулейманов в своем выступлении подчеркнул свою невиновность и попросил оправдания. Затем было зачитано решение, согласно которому приговор Гянджинского суда по тяжким преступлениям оставлен в силе.

Отметим, Илькин Сулейманов приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы.

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