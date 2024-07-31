В МОК высказались о запрете хиджабов на Олимпиаде в Париже

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Спортсмены могут носить хиджабы на олимпийских объектах и в Олимпийской деревне.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС.

Во Франции спортсменкам на законодательном уровне запрещено носить хиджаб во время соревнований, что нарушает принципы МОК, который выступает против дискриминации по национальному и религиозному признакам.

«Технические правила во время Олимпийских игр применяются международными федерациями, – сказал Адамс. – И спортсмены могут носить хиджабы в Олимпийской деревне и на олимпийских объектах, иногда во время соревнований, если это не нарушает принципов безопасности».

«Что важнее – французский закон или МОК? В каждой стране свои правила, потому что некоторые спортсмены должны следовать своему законодательству. Что касается нас, то мы не запрещаем им носить хиджаб», – добавил Адамс.