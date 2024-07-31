Минобороны сообщило о трагической гибели четырёх военных в Лачине |
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране |
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении |
Первое заявление президента Ирана в связи с ликвидацией Хании |
Китай осудил убийство лидера ХАМАС |
Иран опозорен убийством лидера ХАМАС Хании в Тегеране |
«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном |
Израиль нанес удар по Тегерану: убит глава политбюро ХАМАС Хания |
США способствуют разрыву отношений между Ереваном и Москвой |
Главное Спорт

В МОК высказались о запрете хиджабов на Олимпиаде в Париже

В МОК высказались о запрете хиджабов на Олимпиаде в Париже

Спортсмены могут носить хиджабы на олимпийских объектах и в Олимпийской деревне.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС.

Во Франции спортсменкам на законодательном уровне запрещено носить хиджаб во время соревнований, что нарушает принципы МОК, который выступает против дискриминации по национальному и религиозному признакам.

«Технические правила во время Олимпийских игр применяются международными федерациями, – сказал Адамс. – И спортсмены могут носить хиджабы в Олимпийской деревне и на олимпийских объектах, иногда во время соревнований, если это не нарушает принципов безопасности».

«Что важнее – французский закон или МОК? В каждой стране свои правила, потому что некоторые спортсмены должны следовать своему законодательству. Что касается нас, то мы не запрещаем им носить хиджаб», – добавил Адамс.

Теги:
Из этой рубрики
В МОК высказались о запрете хиджабов на Олимпиаде в Париже
Спорт

В МОК высказались о запрете хиджабов на Олимпиаде в Париже

2024/07/31, 15:23
Анчелотти и в свои 65 лет прекрасно владеет мячом (видео)
Спорт

Анчелотти и в свои 65 лет прекрасно владеет мячом (видео)

2024/07/31, 01:00
«Нефтчи» усилил состав украинским футболистом
Спорт

«Нефтчи» усилил состав украинским футболистом

2024/07/31, 00:15
Наши баскетболистки дебютировали в Париже с поражения от Испании
Спорт

Наши баскетболистки дебютировали в Париже с поражения от Испании

2024/07/30, 23:48
Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)
Спорт

Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)

2024/07/30, 23:44
«Карабах» разгромил «Линкольн» (фото, видео)
Спорт

«Карабах» разгромил «Линкольн» (фото, видео)

2024/07/30, 21:54
Экс-вратарь "Карабаха" отметил преимущество Баку перед Москвой
Спорт

Экс-вратарь «Карабаха» отметил преимущество Баку перед Москвой

2024/07/30, 21:48
Рамазанова проиграла в Париже представительнице Германии (обновлено)
Спорт

Рамазанова проиграла в Париже представительнице Германии (обновлено)

2024/07/30, 21:26
В Баку чествовали Хидаята Гейдарова (фото)
Спорт

В Баку чествовали Хидаята Гейдарова (фото)

2024/07/30, 21:08