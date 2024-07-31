США захотели «подставить» Азербайджан

270 Просмотров

В Вашингтоне вновь звучат по меньшей мере странные заявления. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая перед членами сенатского комитета по иностранным делам, заявил, что США рассматривают возможности создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая. По его словам, «страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая». Понятно, что речь идёт о Зангезурском коридоре.

Конечно, если США так хочется поскорее открыть Зангезурский коридор, то в этом случае Вашингтону надо бы посоветовать оказать давление на Армению, потому как против этого коридора возражают именно там. Причём солидарно с властями Ирана. Но об этом помощник госсекретаря на сенатских слушаниях не сказал ни слова.

Более того, де-факто транспортный коридор, который не затрагивает территории ни России, ни Китая, уже есть и действует – это Средний коридор, проходящий по территории Азербайджана и Грузии. Он включает в себя и транскаспийскую паромную переправу, и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Но об этом тоже не было сказано ни слова. То ли потому, что, в представлении нынешней администрации, в центре любых проектов должна находиться Армения, то ли потому, что Грузия проявила непозволительное непослушание в вопросе НПО, то ли господин O’Брайен просто забыл или не в курсе.

Впрочем, куда важнее другое. Вопрос Зангезурского коридора был поднят по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева после разгрома и фактической капитуляции Армении в 44-дневной войне. Нашей стране, как неоднократно пояснял президент, нужна надёжная сухопутная связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Такая дорога многократно сократит путь из Азербайджана в Турцию. Наконец, это часть восстановления и разблокирования коммуникаций в регионе. Более того, в Трехстороннем заявлении было указано, что безопасность этого коридора обеспечивают российские пограничники. Дорога через Мегри проходит вплотную к границе с Ираном, а эту границу в Армении охраняют российские «зелёные фуражки».

И вот этот проект теперь Джеймс О’Брайен представляет как «антироссийский» и даже «антикитайский». И вот интересно – зачем? В Вашингтоне не понимают, что таким образом подставляют Азербайджан, у которого свои отношения и с Россией, и с Китаем? И которому совсем не нужен конфликт с этими странами?

Впрочем, как показывает практика, в США не особо принимают во внимание интересы и безопасность не только Азербайджана, но и других стран, будь то Грузия, Армения, Украина или ещё кто-нибудь. Более того, как показывает политическая хроника, в Вашингтоне очень любят «воевать с Россией и Китаем» чужими руками и за чужой счёт. Или хотя бы представить совершенно невинную логистическую активность таким образом.

И вряд ли такие игры делают честь американской дипломатии и способствуют росту её авторитета.

Отдел политики Minval.az