Минобороны сообщило о трагической гибели четырёх военных в Лачине |
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране |
Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении |
Первое заявление президента Ирана в связи с ликвидацией Хании |
Китай осудил убийство лидера ХАМАС |
Иран опозорен убийством лидера ХАМАС Хании в Тегеране |
«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном |
Израиль нанес удар по Тегерану: убит глава политбюро ХАМАС Хания |
США способствуют разрыву отношений между Ереваном и Москвой |
Главное Мир

Бербок исполнила сальто назад

Бербок исполнила сальто назад

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила протезную мастерскую Lente в Леверкузене, где решила посвятить время прыжкам на батуте. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, предприятие, которое производит протезы, расположено прямо на спортивных площадках леверкузенского клуба Bayer 04.

Рекордсмен мира по прыжкам в длину, немецкий параолимпиец Маркус Рём, который в настоящее время ведет подготовку к Паралимпийским играм в Париже, провел для Бербок короткий инструктаж.

Однако, считает издание, инструктаж едва ли был необходим, так как 24 года назад Бербок профессионально занималась прыжками на батуте и завоевала в 1999 году бронзовую медаль на чемпионате Германии.

Bild со ссылкой на источники выяснил, что Бербок совершила три прыжка, после чего исполнила сальто назад.

Теги:
Из этой рубрики
Остановка скоростных поездов во Франции затронула 80 тыс. пассажиров
Мир

Остановка скоростных поездов во Франции затронула 80 тыс. пассажиров

2024/07/31, 16:01
«Хезболла» угрожает Израилю войной
Мир

«Хезболла» угрожает Израилю войной

2024/07/31, 15:59
Красный флаг мести поднят в Иране после убийства Хании
Мир

Красный флаг мести поднят в Иране после убийства Хании

2024/07/31, 15:45
Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене
Мир

Олимпийская чемпионка высмеяла воду в Сене

2024/07/31, 15:37
США заявили о непричастности к гибели лидера ХАМАС
Мир

США заявили о непричастности к гибели лидера ХАМАС

2024/07/31, 15:02
В WhatsApp появится новая функция
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2024/07/31, 14:51
Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Мир

Первая реакция Израиля на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране

2024/07/31, 14:17
Бербок исполнила сальто назад
Мир

Бербок исполнила сальто назад

2024/07/31, 14:00
Хания ликвидирован. Что дальше?
Мир

Хания ликвидирован. Что дальше?

2024/07/31, 13:55