Бербок исполнила сальто назад

546 Просмотров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила протезную мастерскую Lente в Леверкузене, где решила посвятить время прыжкам на батуте. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, предприятие, которое производит протезы, расположено прямо на спортивных площадках леверкузенского клуба Bayer 04.

Рекордсмен мира по прыжкам в длину, немецкий параолимпиец Маркус Рём, который в настоящее время ведет подготовку к Паралимпийским играм в Париже, провел для Бербок короткий инструктаж.

Однако, считает издание, инструктаж едва ли был необходим, так как 24 года назад Бербок профессионально занималась прыжками на батуте и завоевала в 1999 году бронзовую медаль на чемпионате Германии.

Bild со ссылкой на источники выяснил, что Бербок совершила три прыжка, после чего исполнила сальто назад.