Эрдоган об убийстве Хании

385 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль не достигнет своих целей убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В своем аккаунте в соцсети X он осудил это убийство, назвав его подлым актом, «направленным на подрыв палестинского дела, деморализацию и запугивание палестинцев». Эрдоган подчеркнул, что такие действия Израиля не принесут желаемых результатов.

Турецкий лидер также выразил надежду на более сильную позицию исламского мира и «союз человечества», способные прекратить агрессию Израиля. Он также подтвердил, что Турция продолжит поддерживать палестинцев в стремлении создать суверенное и независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.