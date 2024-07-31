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В Госдепе рассказали, как бы отреагировали на возможное вступление Турции в ШОС

В Госдепе рассказали, как бы отреагировали на возможное вступление Турции в ШОС

Соединенным Штатам и НАТО было бы трудно принять решение Турции стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если бы Анкара решила сделать такой шаг. Об этом заявил заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Турция – очень интересный союзник. На данный момент мы действительно эффективно сотрудничаем в ряде областей, и такой шаг было бы трудно принять, так что я не знаю, что он (президент Турции Тайип Эрдоган – прим. ТАСС) имел в виду», – сказал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Мы пока не видели серьезных сигналов к этому, по крайней мере, нам об этом не сообщали, но мы очень четко давали понять, что обмен информацией, который осуществляют союзники по НАТО, несовместим с членством в другой группе», – добавил дипломат.

Он уточнил, что основным торговым партнером Турции является Европа, на которую приходится 70% товарооборота.

«Она находится в европейском таможенном союзе, поэтому вступление в торговую организацию, которая смотрит в противоположном направлении, было бы несовместимо с уже взятыми ей на себя обязательствами, – отметил заместитель госсекретаря США. – Я не знаю, было ли это (слова Эрдогана – прим.) просто риторическим выпадом или чем-то большим, но это не то, с чем легко мириться».

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