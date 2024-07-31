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Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении

Politico узнала о тайном письме Мишеля Азербайджану и Армении

Президент Европейского Союза Шарль Мишель возобновляет усилия по установлению длительного мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает Politico.

В своем письме обеим сторонам он призвал их вернуться за стол переговоров и «завершить мирное соглашение». Мишель подчеркнул важность достижения прогресса в решении таких вопросов, как делимитация границ.

В разговоре с изданием два высокопоставленных дипломата подтвердили, что Мишель провел двусторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Великобритании в начале этого месяца.

Ранее об этих встречах не сообщалось.

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