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Канцелярия Нетаньяху запретила комментировать смерть Хании

Канцелярия Нетаньяху запретила комментировать смерть Хании

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дала указание израильским министрам не высказываться на тему смерти главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, аналогичную рекомендацию получили депутаты Кнессета (парламент Израиля).

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху, заявлявший в ноябре 2023 года о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, в подписи к фотографии Хании в X (ранее Twitter) написал: «Правильный способ очистить мир от этой скверны». «Никаких больше воображаемых соглашений о мире или капитуляции. Железная рука, которая ударит их, принесет тишину», – добавил Элияху, входящий в ультраправую партию «Оцма ехудит» («Еврейская сила») министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, но не являющийся депутатом Кнессета.

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