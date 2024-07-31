В Турции сообщили, что Хания должен был выступить в турецком парламенте вместе с Аббасом

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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и лидер Палестины Махмуд Аббас должны были выступить в один день в парламенте Турции, предположительно в середине августа.

Об этом сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Хания и Аббас должны были выступить в парламенте Турции в один день. Речь, предположительно, шла о середине августа. Мы готовы были собрать парламент на экстренное заседание с целью выражения поддержки Палестине», – сказал политик в эфире телеканала A haber.