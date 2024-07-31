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Глава Пентагона пообещал защитить Израиль в случае нападения Ирана

Глава Пентагона пообещал защитить Израиль в случае нападения Ирана

Вашингтон поможет защитить Израиль, если он подвергнется нападению. При этом он работает над снижением напряженности в регионе после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции на Филиппинах Остин завил, что приоритетом остается деэскалация напряженности.

«Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы будем усердно работать, чтобы убедиться, что мы делаем все, чтобы помочь снизить градус и решать проблемы посредством дипломатических встреч», – сказал он.

Остин заявил, что не считает масштабную войну на Ближнем Востоке неизбежной, и что Соединенные Штаты стремятся снизить растущую напряженность в регионе.

«Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии», – заявил Остин.

Его замечания прозвучали после того, как во вторник Израиль заявил об убийстве командира «Хезболлы», который стоял за смертоносным ударом по оккупированным Израилем Голанским высотам.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию о другом ударе, в результате которого в среду в Иране погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания, Остин ответил: «У меня нет никакой дополнительной информации».

Палестинская военизированная группировка ХАМАС заявила, что удар представляет собой «жесткую эскалацию», которая не достигнет ее целей.

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил смерть Хании и сообщил, что проводит расследование.

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