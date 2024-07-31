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Иран опозорен убийством лидера ХАМАС Хании в Тегеране

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Иранские официальные лица находятся в полном шоке по поводу убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщают источники The New York Times. Это событие также наносит огромный удар по репутации Ирана в области безопасности, поскольку он стремится продемонстрировать свою власть в регионе. Государственное телевидение обвинило в этом Израиль.

Как пишет The New York Times, Хания был ключевой фигурой в застопорившихся переговорах ХАМАС с Израилем о прекращении огня, и его убийство делает перспективы соглашения еще более туманными.

Израильские военные не дали никаких комментариев и заявили, что не отвечают на сообщения иностранных СМИ.

Военный эксперт Игаль Левин считает, что убийство Хании в Тегеране — позор для Ирана.

«Исмаил Хания находился на приеме у высшего руководителя Ирана аятоллы Хаменеи за сутки до его ликвидации в Тегеране. Для иранцев допущение убийства гостя у себя дома — это большой позор и бесчестие. Фактически это демонстрация того, что Тегеран — это проходной двор, где твои друзья и союзники не могут чувствовать себя в безопасности», – написал он в своем телеграм-канале.

Хания возглавил ХАМАС в Газе в 2006 году. Он переехал в Катар в 2017 году, когда его назначили политическим лидером группировки. В Газе его сменил Яхья Синвар, который считается архитектором нападения на Израиль 7 октября, в результате которого погибли около 1200 человек и около 240 были взяты в заложники. В апреле трое сыновей Хании были убиты в результате израильского удара в районе города Газа. Израиль заявил, что все трое были военными оперативниками ХАМАС.

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