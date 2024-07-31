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Турция осудила убийство Хании: «ПравительствоНетаньяху не намерено добиваться мира»

Турция осудила убийство Хании: "ПравительствоНетаньяху не намерено добиваться мира"

Турция решительно осудила убийство в Тегеране главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Мы осуждаем подлое убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Мы выражаем соболезнования палестинскому народу, который принес в жертву сотни тысяч мучеников, таких как Хания, чтобы они могли жить в мире на своей родине, в своем государстве», – говорится в заявлении.

«В очередной раз выяснилось, что правительство [Израиля Биньямина] Нетаньяху не намерено добиваться мира. Эта атака также направлена на то, чтобы распространить войну в Газе на регион. Если международное сообщество не предпримет действий, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с гораздо более серьезными конфликтами», – отмечается в документе.

Турция, как заявил МИД республики, «продолжит поддерживать справедливое дело палестинского народа».

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