«Коридор в обход России». США объяснили спешку в заключении соглашения между Баку и Ереваном

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США рассматривают возможности создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая.

Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», – сказал О’Брайен в сенатском комитете по иностранным делам.