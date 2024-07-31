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ООН «крайне обеспокоена» в связи с ударом Израиля по Бейруту

ООН «крайне обеспокоена» в связи с ударом Израиля по Бейруту

ООН выражает крайнюю обеспокоенность ударом Израиля по пригороду Бейрута и призывает все стороны придерживаться максимальной сдержанности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение, распространенное офисом главы всемирной организации.

«Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиляпо густонаселенной области южного пригорода Бейрута 30 июля», — говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что ООН призывает стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». В результате обстрела пострадали мирные жители.

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