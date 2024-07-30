Израиль ударил по Бейруту, есть погибшие и раненые (обновлено, фото, видео) |
Франция не хочет «отпускать» Алжир |
«Карабах» разгромил «Линкольн» (фото, видео) |
Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона |
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения |
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией |
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном |
Пезешкиан принес присягу (видео) |
800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Главное Спорт

Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)

Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)

Член сборной Австралии по сёрфингу Джек Робинсон рассказал, что едва не утонул на Олимпийских играх-2024 во Франции. Спортсмены покоряют волны в 16 тысячах километрах от Парижа во Французской Полинезии.

«Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. Я не мог всплыть. У меня было мало воздуха и времени», — цитирует газета Daily Mail Робинсона.

Австралиец назвал экстремальными условия, в которых проходят соревнования, и заявил, что сёрфинг — это один из самых опасных видов спорта на Играх-2024. В 1/8 финала соревнований Робинсон взял верх над Джоном Флоренсом из США и вышел в четвертьфинал.

Теги:
Из этой рубрики
Наши баскетболистки дебютировали в Париже с поражения от Испании
Спорт

Наши баскетболистки дебютировали в Париже с поражения от Испании

2024/07/30, 23:48
Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)
Спорт

Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)

2024/07/30, 23:44
«Карабах» разгромил «Линкольн» (фото, видео)
Спорт

«Карабах» разгромил «Линкольн» (фото, видео)

2024/07/30, 21:54
Экс-вратарь "Карабаха" отметил преимущество Баку перед Москвой
Спорт

Экс-вратарь «Карабаха» отметил преимущество Баку перед Москвой

2024/07/30, 21:48
Рамазанова проиграла в Париже представительнице Германии (обновлено)
Спорт

Рамазанова проиграла в Париже представительнице Германии (обновлено)

2024/07/30, 21:26
В Баку чествовали Хидаята Гейдарова (фото)
Спорт

В Баку чествовали Хидаята Гейдарова (фото)

2024/07/30, 21:08
МОК сторонится противостояния между НОК Израиля и Палестины
Спорт

МОК сторонится противостояния между НОК Израиля и Палестины

2024/07/30, 19:41
Шабаш на открытии Олимпиады возмутил даже армян (фото)
Спорт

Шабаш на открытии Олимпиады возмутил даже армян (фото)

2024/07/30, 19:15
Аллахвердиев победил в Париже египетского боксера (фото)
Спорт

Аллахвердиев победил в Париже египетского боксера (фото)

2024/07/30, 18:58