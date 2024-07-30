Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)

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Член сборной Австралии по сёрфингу Джек Робинсон рассказал, что едва не утонул на Олимпийских играх-2024 во Франции. Спортсмены покоряют волны в 16 тысячах километрах от Парижа во Французской Полинезии.

«Меня протащило по дну, а затем меня почти зажало двумя волнами. Я не мог всплыть. У меня было мало воздуха и времени», — цитирует газета Daily Mail Робинсона.

Австралиец назвал экстремальными условия, в которых проходят соревнования, и заявил, что сёрфинг — это один из самых опасных видов спорта на Играх-2024. В 1/8 финала соревнований Робинсон взял верх над Джоном Флоренсом из США и вышел в четвертьфинал.