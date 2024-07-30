Массовый мор раков на Каспии (видео)

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На Каспии 30 июля, в 500 метрах от берега, напротив набережной Актау на дне море зафиксировали скопление мертвых раков.

Экологи высказали предварительные версии. Департамент экологии направил специалистов для отбора проб воды в данной местности, пишет Lada.kz

– Очень много раков, мелкой рыбы на дне. Может, что-то не то выбросили. Это исключено, что кто-то их поел и выбросил, – рассказывает мужчина за кадром.



Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER, член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, предположил, что причиной гибели мелкой рыбы и раков мог стать выброс вредных веществ в море.

– По ракам я не специалист, но, судя по видео, могу предположить, что был какой-то несанкционированный сброс вредных веществ. Нужны анализы воды с этого места и проб с тушек раков, – сказал эколог.

Другая версия произошедшего – нехватка кислорода в воде. Эколог, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что для раков ходить стаями 50-60 штук несвойственно. Эти членистоногие предпочитают «одиночество».

– Возможно, из-за звуков моторных лодок они были напуганы, сбились в кучу под водоросли и из-за массового скопления им не хватило кислорода, они ослабели и погибли, – предположил эксперт.