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Удар ВСУ повредил стратегические бомбардировщики России

Удар ВСУ повредил стратегические бомбардировщики России

В результате атаки на военный аэродром «Оленья» в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК.

«Можем подтвердить факт поражения двух бортов Ту-22М3. Речь идет о борте №33 и борте №31», – сказал Юсов.

По его словам, чтобы говорить о точной серьезности повреждения, нужно больше времени.

«Но предварительно можем сказать, что борт №33 имеет пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 тоже определенные повреждения корпуса», – рассказал представитель ГУР.

Как отметил Юсов, по предварительной оценке, россиянам может понадобиться минимум несколько месяцев для ремонта этих самолетов.

На вопрос о том, как именно прошла эта операция и каким вооружением, представитель ГУР ответил: «Какие-то добрые люди использовали какие-то хорошие беспилотники».

Он также уточнил, что сама атака произошла 25 июля в 15:47 по так называемому «московскому времени».

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