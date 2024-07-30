Израиль ударил по окрестностям Бейрута (обновлено, фото, видео) |
«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео) |
Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона |
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения |
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией |
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном |
Пезешкиан принес присягу (видео) |
800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Главное Армия

Израиль ударил по окрестностям Бейрута (обновлено, фото, видео)

Израиль ударил по окрестностям Бейрута (обновлено, фото, видео)

23:31 В результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута погибла женщина и еще 17 человек ранены. Среди пострадавших шесть детей. Об этом сообщает газета Al-Akhbar.

***

23:27 По меньшей мере пять этажей жилого здания в Бейруте разрушено после авиаудара армии Израиля, сообщает CNN. Взрыв во время атаки произошёл в южном секторе здания, дому нанесён существенный ущерб.

«Удар разрушил и обрушил по меньшей мере пять верхних этажей южной секции», — сообщает телеканал.

***

23:09 Шесть детей и 11 взрослых получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

«Количество пострадавших в результате налета на Харет Храйк (район в южном пригороде ливанской столицы) достигло 17 человек», — говорится в сообщении.

***

22:59 Попытка убийства командира Фуада Шукера оказалась провалена. Об этом говорится в сообщении «Хезболлы».

***

22:09 Удар ЦАХАЛ пришёлся по жилому дому, который примыкал к больнице «Бахман» в Бейруте. Оба здания повреждены, сообщает Al Mayadeen.

***

22:00 Один человек погиб, семь пострадали в результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает Reuters.

***

21:21 Армия Израиля нанесла удар по окрестностям столицы Ливана Бейрута.

Израильская армия заявила, что нанесла удар по Бейруту. Его целью был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах», ответственный, по данным Израиля, за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 израильских детей.

«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

При этом местные власти утверждают, что израильские ракеты попали в госпиталь Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.

Истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы шиитской милиции «Хезболлах». Как сообщил источник в администрации района Харет-Хорейк, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований.

«Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 м от штаба «Хезболлах» на юге ливанской столицы, – сказал собеседник. «Там, где упали ракеты, разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины», – уточнил он.


После израильского удара ливанцы вышли на улицы Бейрута и требуют возмездия.

Теги:
Из этой рубрики
Израиль ударил по окрестностям Бейрута (обновлено, фото, видео)
Армия

Израиль ударил по окрестностям Бейрута (обновлено, фото, видео)

2024/07/30, 23:31
В Баку отметили день армии Китая (фото)
Армия

В Баку отметили день армии Китая (фото)

2024/07/30, 22:06
Удар ВСУ повредил стратегические бомбардировщики России
Армия

Удар ВСУ повредил стратегические бомбардировщики России

2024/07/30, 21:31
Армения хочет наращивать оборонное сотрудничество с Польшей
Армия

Армения хочет наращивать оборонное сотрудничество с Польшей

2024/07/30, 20:44
Керим Велиев проинспектировал воинские части ВВС (фото)
Армия

Керим Велиев проинспектировал воинские части ВВС (фото)

2024/07/30, 19:07
Турецкая армия уничтожила в ходе воздушного рейда в Ираке 13 курдских боевиков
Армия

Турецкая армия уничтожила в ходе воздушного рейда в Ираке 13 курдских боевиков

2024/07/30, 13:25
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну
Армия

Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну

2024/07/30, 13:10
«Реформы» в армянской армии: Солдат засыпает на посту, офицер его оскорбляет, затем солдат убивает офицера
Армия

«Реформы» в армянской армии: Солдат засыпает на посту, офицер его оскорбляет, затем солдат убивает офицера

2024/07/30, 12:41
Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия
Армия

Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия

2024/07/30, 10:45