Израиль ударил по окрестностям Бейрута (обновлено, фото, видео)

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23:31 В результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута погибла женщина и еще 17 человек ранены. Среди пострадавших шесть детей. Об этом сообщает газета Al-Akhbar.

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23:27 По меньшей мере пять этажей жилого здания в Бейруте разрушено после авиаудара армии Израиля, сообщает CNN. Взрыв во время атаки произошёл в южном секторе здания, дому нанесён существенный ущерб.

«Удар разрушил и обрушил по меньшей мере пять верхних этажей южной секции», — сообщает телеканал.

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23:09 Шесть детей и 11 взрослых получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

«Количество пострадавших в результате налета на Харет Храйк (район в южном пригороде ливанской столицы) достигло 17 человек», — говорится в сообщении.

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22:59 Попытка убийства командира Фуада Шукера оказалась провалена. Об этом говорится в сообщении «Хезболлы».

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22:09 Удар ЦАХАЛ пришёлся по жилому дому, который примыкал к больнице «Бахман» в Бейруте. Оба здания повреждены, сообщает Al Mayadeen.

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22:00 Один человек погиб, семь пострадали в результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает Reuters.

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21:21 Армия Израиля нанесла удар по окрестностям столицы Ливана Бейрута.

Израильская армия заявила, что нанесла удар по Бейруту. Его целью был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах», ответственный, по данным Израиля, за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 израильских детей.

«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

При этом местные власти утверждают, что израильские ракеты попали в госпиталь Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.

Истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы шиитской милиции «Хезболлах». Как сообщил источник в администрации района Харет-Хорейк, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований.

«Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 м от штаба «Хезболлах» на юге ливанской столицы, – сказал собеседник. «Там, где упали ракеты, разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины», – уточнил он.





После израильского удара ливанцы вышли на улицы Бейрута и требуют возмездия.

