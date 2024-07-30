Внучка Эрдогана отговорила его от поездки на открытие Олимпиады

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ-пропаганды.

«Макрон приглашал меня на открытие ОИ, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не стоит ехать туда». Я спросил почему, а она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду». Она показала мне видео из Instagram. «Хорошо, внучка, я не поеду», — сказал я ей», — рассказал Эрдоган, выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития.