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Внучка Эрдогана отговорила его от поездки на открытие Олимпиады

Внучка Эрдогана отговорила его от поездки на открытие Олимпиады

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ-пропаганды.

«Макрон приглашал меня на открытие ОИ, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не стоит ехать туда». Я спросил почему, а она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду». Она показала мне видео из Instagram. «Хорошо, внучка, я не поеду», — сказал я ей», — рассказал Эрдоган, выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития.

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