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Папуашвили настаивает на отставке Зурабишвили

Папуашвили настаивает на отставке Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна подать в отставку. Об этом заявил 30 июля глава парламента республики Шалва Папуашвили.

«Обращение в Конституционный суд со стороны Саломе Зурабишвили означает, что она признает его легитимность, и если у нее есть политическая добросовестность, она должна уйти в отставку», – сказал Шалва Папуашвили.

Он напомнил, что Зурабишвили удалось избежать импичмента благодаря «Единому национальному движению».

«Конституционный суд вынес ей приговор, что она нарушила Конституцию, и единственная причина, по которой не состоялся импичмент, – это то, что ее спасло ЕНД», – отметил председатель парламента

Он подчеркнул, что теперь стало понятно, для чего Зурабишвили нужна была «Нацдвижению» на этой должности.

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