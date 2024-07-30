Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона |
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения |
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией |
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном |
Пезешкиан принес присягу (видео) |
800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну |
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Главное Политика

Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона

Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона

Открытие Зангезурского коридора послужит мерой укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

С данным заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе онлайн-семинара в вашингтонском Гудзоновском институте.

«Для нас, я думаю, если мы говорим о долгосрочном, устойчивом и необратимом мире, открытие Зангезузрского транспортного сообщения является одним из тех непосредственных результатов мира, который может быть на пользу не только Азербайджану, но даже в большей степени на пользу Армении. Потому что, как вы знаете, из-за оккупации азербайджанских земель в течение почти трех десятилетий Армения была полностью изолирована в регионе. Она была лишена участия в каких-либо экономических проектов на Южном Кавказе», – отметил Амирбеков.

По его словам, на самом деле, это может изменить ситуацию.

«Это может изменить правила игры для всего региона. Это беспроигрышный проект. Вдобавок ко всему, мы слышим много разговоров армянского правительства об известном проекте перекрестка мира. Я думаю, что единственный способ реализовать это — позволить Армении открыть две из четырех своих границ, которые закрыты. Восстановление Зангезурского коридора может послужить мерой укрепления доверия между двумя странами, поскольку это в определенной степени увеличит их взаимозависимость», – заявил он.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан не уверен в искренности армянских властей
Политика

Азербайджан не уверен в искренности армянских властей

2024/07/30, 20:08
Подоляк заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой
Политика

Подоляк заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой

2024/07/30, 20:04
Папуашвили настаивает на отставке Зурабишвили
Политика

Папуашвили настаивает на отставке Зурабишвили

2024/07/30, 20:01
Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона
Политика

Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона

2024/07/30, 19:56
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения
Политика

Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения

2024/07/30, 19:39
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
Политика

Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией

2024/07/30, 19:10
Асадов на инаугурации Пезешкиана (фото, видео)
Политика

Асадов на инаугурации Пезешкиана (фото, видео)

2024/07/30, 18:54
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном
Политика

Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном

2024/07/30, 18:31
Посол Алжира покидает Францию
Политика

Посол Алжира покидает Францию

2024/07/30, 18:20