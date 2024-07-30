SOCAR налаживает сотрудничество с итальянской компанией (фото)

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Министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR) Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с генеральным директором компании Eni S.p.A Клаудио Дескальци.

Согласно информации SOCAR, в рамках встречи между компаниями был подписан меморандум о взаимопонимании с целью изучения потенциальных возможностей сотрудничества в сферах энергетических проектов, энергетической безопасности и эффективности, сокращения выбросов парниковых газов, а также инфраструктуры транспортировки газа и устойчивости.

Согласно меморандуму, стороны договорились рассмотреть вопросы, связанные с синергией и инвестиционными возможностями в новых и существующих upstream-проектах в Азербайджане и странах, где осуществляются операции компании «Eni S.p.A», а также проектами и технологиями по транспортировке газа, сокращению выбросов парниковых газов, возможные направления сотрудничества, способствующие устойчивому развитию в энергетической отрасли.

На встрече было подчеркнуто, что меморандум соответствует стратегиям компаний по декарбонизации и внесет важный вклад в работу в этом направлении.