Музей в Губинском районе вошел в число ста знаковых объектов планеты (видео)

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Американский журнал и информационный портал Time включил Музей горских евреев в Красной Слободе в свой ежегодный список ста величайших достопримечательностей планеты.

Этот музей расположен в Губинском районе Азербайджана и посвящен истории и культуре горских евреев, одной из уникальных еврейских общин, проживающих на Кавказе, напоминает «Московский комсомолец». Музей горских евреев был открыт в 2020 году и с тех пор стал важным культурным и историческим центром, привлекающим внимание как местных жителей, так и международных туристов.

Включение музея в список Time подчеркивает его значимость и вклад в сохранение культурного наследия горских евреев. Список Time включает разнообразные достопримечательности со всего мира, и попадание в этот список свидетельствует о высоком уровне признания и значимости музея на международной арене.

Идея создания Музея горских евреев возникла в 2017 году. Здание старая синагога была отреставрирована. Бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Герман Захарьяев поддержали строительство музея. Кроме того, фонд «СТМЭГИ» взял на себя ответственность за обеспечение музея экспонатами. Этот фонд является крупнейшей организацией, объединяющей горских евреев в мире. Во время подготовки музея фонд призвал диаспору и общины найти древние артефакты.

Здесь представлены экспонаты, посвященные традициям, общей истории, занятиям, истории горских евреев, проживающих в Красной Слободе. Здесь есть уголок с именами раввинов, которые работали на Кавказе на протяжении всего периода, а также уголок, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.

«Музей горских евреев в Красной Слободе – это дань памяти, вклад в историю и исполнение долга перед своим народом», – заявил Герман Захарьяев.

