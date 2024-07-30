Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией

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Ереван и Баку никогда не были так близки к миру, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Мы достигли существенного прогресса в деле заключения мирного соглашения. Мы никогда не были так близки к этому», – заявил он.

Амирбеков отметил, что сейчас стороны достигли существенного прогресса, и есть историческая возможность «закрыть главу вражды и заняться изменением ситуации в регионе Южного Кавказа».

«Если посмотреть на текст мирного соглашения, который находится на столе переговоров, стороны близки к его заключению», – заключил он.