Керим Велиев проинспектировал воинские части ВВС (фото)

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Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей ВВС. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев встретился с лётно-техническим составом на одной из военных авиабаз и поинтересовался уровнем летной подготовки военной авиации, маневренными возможностями и эффективным боевым применением авиационных средств, а также состоянием взлетно-посадочных полос.

Встретившись в Учебно-тренировочном центре ВВС с курсантами курсов усовершенствования, генерал-полковник К.Велиев дал соответствующие поручения по дальнейшему повышению уровня их боевой подготовки и профессионализма, а также практическому освоению имеющегося в распоряжении современного вооружения и техники.