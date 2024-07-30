Эрдоган: Израиль угрожает всему человечеству

108 Просмотров

Игнорирующее закон государство Израиль сегодня представляет угрозу не только для Палестины и Ливана, но и для всего человечества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии правящей Партии справедливости и развития».

Турецкий лидер отметил также, что действия Тель-Авива создают риски для всех стран региона. «Сколько же еще тысяч детей должны погибнуть, чтобы наступило осознание того, что агрессивная политика Израиля угрожает всему региону? Израиль единственная страна региона, стремящаяся к обеспечению своей безопасности путем агрессии, резни и захвата чужих земель», – приводит его слова «Анадолу».

Глава государства вновь акцентировал, что страны Запада игнорируют преступления израильской армии против мирных палестинцев. «Западные лидеры и организации, обязанность которых обеспечение международной безопасности, издали наблюдают за злодеяниями, совершаемыми в Газа в течение почти 300 дней»,-заявил политик.

Президент Турции назвал Израиль страной, которая действует как террористическая организация.

Он призвал мировое сообщество совместными усилиями незамедлительно остановить «геноцид, жестокость и варварство», совершаемые Израилем в Газе, «пока не стало слишком поздно».

Глава турецкого государства подверг резкой критике оскорбление религиозных чувств людей на открытии Летних Олимпийских Игр в Париже.

«Аморальность, устроенная на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, вновь продемонстрировала масштабы угрозы, с которой мы сталкиваемся. Позорная сцена в Париже оскорбила нас также, как и католический и христианский мир»,-сказал он.

Турецкий лидер заявил о намерении обсудить в ходе телефонного разговора с Папой Римским Франциском «безнравственность, совершенную против христианского мира» на открытии Олимпиады.

Президент Эрдоган обвинил организаторов Олимпиады в Париже в использовании Игр в качестве инструмента для «развращения человеческой природы» и разрушения семейных ценностей.

В своей речи Эрдоган также подчеркнул, что Турция «ни на шаг не отступит» от защиты своих интересов в Эгейском и Средиземном морях.