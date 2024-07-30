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Сильный пожар на ракетном заводе в Екатеринбурге (обновлено, видео)

Сильный пожар на ракетном заводе в Екатеринбурге (обновлено, видео)

19:47 Пожар, вспыхнувший во вторник на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, где выпускают системы управления для космических ракет, локализован на площади 800 кв. м, сообщило МЧС.

В здании на улице Начдива Васильева, 1/1, делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2», в частности платы и микросхемы, пишет портал E1.

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19:24 Сотрудники горящего цеха на территории научно-производственного объединения (НПО) автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в Роскосмос) в Екатеринбурге, где огонь охватил 800 кв. м, были оперативно эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Всех эвакуировали сразу», – сообщили в пресс-службе.

Огонь перекинулся на второй цех.

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19:13 При пожаре в Екатеринбурге не обошлось без разрушений. «Обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах», — говорится в сообщении МЧС.

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18:39 Пожар охватил кровлю здания в Екатеринбурге на площади 800 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Он охватил один из корпусов НПО «Автоматика».

«В Екатеринбурге, по предварительным данным, на 800 кв. м произошло возгорание в здании с химической продукцией. Сведений о пострадавших не поступало», – сказали в МЧС.

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